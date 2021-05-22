Борьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции?

На данном этапе сезона АПЛ можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Сити» завоевал чемпионский титул, а «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед» вылетели в Чемпионшип.

Однако нам еще предстоит узнать, кто вслед за «Сити» и «Манчестер Юнайтед» отправится в Лигу чемпионов, а кто довольствуется Лигой Европы и Лигой конференций. Давайте взглянем на расклады перед заключительным туром.

Сразу отметим, что в Англии первая, вторая, третья и четвертая команды попадают в Лигу чемпионов, пятая и шестая — в Лигу Европы, седьмая — в Лигу конференций.

«Челси» (67 очков)

Осталось сыграть с «Астон Виллой»

Победа над «Лестером» в предыдущем туре позволяет «Челси» чувствовать себя комфортно и рассчитывать только на свои силы.

Триумф в игре с «Астон Виллой» точно отправит «синих» в Лигу чемпионов. Если они не выиграют, но покажут либо лучший, либо такой же результат, как «Лестер» или «Ливерпуль», то тоже финишируют в топ-4.

Ничья с «Виллой» позволит «Челси» выполнить задачу на сезон, если только и «Лестер», и «Ливерпуль» не одержат победы.

Поражение на «Вилла Парк» может оставить лондонцев в четверке сильнейших, если «Ливерпуль» проиграет «Кристал Пэлас» или если «Лестер» проиграет или сыграет вничью с «Тоттенхэмом». Если «Ливерпуль» сыграет вничью с «Пэлас», а «Лестер» выиграет у «шпор», «Челси» станет четвертым.

К слову, если «Челси» выпадет из топ-4, то ему придется обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, чтобы вернуться в турнир в новом сезоне.

«Ливерпуль» (66 очков)

Осталось сыграть с «Кристал Пэлас»

После победы над «Бернли» со счетом 3:0 «Ливерпуль» все еще вынужден оглядываться на соперников и подсчитывать разницу забитых и пропущенных мячей, но домашний успех в игре с «Кристал Пэлас» все равно почти наверняка обеспечит команде выход в Лигу чемпионов.

Если выиграет и «Ливерпуль», и «Лестер», то «лисы» должны будут забивать на четыре гола больше. Например, если «красные» побеждают 1:0, то подопечные Брендана Роджерса обязаны выигрывать 5:0, чтобы превзойти мерсисайдцев. При этом, если «Челси» не наберет три очка, то победы «Лестера» и «Ливерпуля» выведут их в Лигу чемпионов.

Ничьей тоже будет достаточно «Ливерпулю», если «Лестер» не выиграет, а если обе команды проиграют, то все решит разница забитых и пропущенных мячей.

«Лестер» (66 очков)

Осталось сыграть с «Тоттенхэмом»

Хотя «Лестер» все еще может вернуться в топ-4 просто победив «Тоттенхэм» (с победой «Ливерпуля» и «Челси»), весьма вероятно, что он будет вынужден сыграть лучше «Ливерпуля» или победить при ничьей или поражении «синих».

Другие варианты лишат «Лестер» возможности сыграть в Лиге чемпионов и отправят команду в Лигу Европы.

«Вест Хэм» (62 очка)

Осталось сыграть с «Саутгемптоном»

У «Вест Хэма» отличная позиция для завоевания путевки в Лигу Европы. Одно набранное очко в домашнем матче с «Саутгепмтоном» отправит команду в этот турнир.

Не лучшая разница мячей в сравнении с «Тоттенхэмом» говорит о том, что единственный вариант непопадания в Лигу Европы — поражение от «Саутгемптона» и победа «шпор» в Лестере.

Хотя «Эвертон» тоже отстает на три очка, «ириски» значительно проигрывают «Вест Хэму» по разнице мячей, а это значит, что у «молотобойцев» по итогам последнего тура будет как минимум путевку в Лигу конференций.

«Тоттенхэм» (59 очков)

Осталось сыграть с «Лестером»

Главная задача «Тоттенхэма» — попытаться опередить «Вест Хэм». Для этого ему нужно обыграть «Лестер» и надеяться, что «молотобойцы» дома проиграют «Саутгемптону».

Если «шпоры» не выиграют в гостях у «Лестера», то вполне могут вылететь из еврокубковой зоны.

«Эвертон» (59 очков)

Осталось сыграть с «Манчестер Сити»

Плохая разница забитых и пропущенных мячей у «Эвертона» означает, что их единственная реальная надежда — седьмое место и попадание в Лигу конференций. Проблема в том, что им осталось сыграть в гостях с «Манчестер Сити».

Если «Эвертон» выиграет на «Этихад», ему придется надеяться, что «шпоры» не обыграют «Лестер».

Если «ириски» сыграют вничью с «Сити», то должны надеться, что «Тоттенхэм» уступит, а «Арсенал» не выиграет.

Поражение в заключительном туре в любом случае оставит «Эвертон» без еврокубков.

«Арсенал» (58 очков)

Осталось сыграть с «Брайтоном»

«Арсенал» в 38-м туре чемпионата Англии должен дома обыгрывать «Брайтон» и надеяться, что ни «Тоттенхэм», ни «Эвертон» не выиграют. Лишь в таком случае «канониры» отберутся в Лигу конференций.

«Лидс» (56 очков)

Осталось сыграть с «Вест Бромвичем»

«Лидс» сохраняет лишь теоретические шансы попасть в Лигу конференций, так как он на три очка отстает от «Тоттенхэма», у которого нужно отыгрывать 15 мячей при равенстве набранных баллов.