Чемпионат мира по хоккею 2021: что нужно знать о турнире?

Чемпионат мира по хоккею 2021 стартовал 21 мая. К началу соревнований сильнейших сборных планеты мы подобрали для вас самую важную информацию о турнире.

Бойкот Белоруссии и жесткое решение ИИХФ

Изначально мировое первенство планировалось провести в Латвии и Белоруссии, но 2 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила о том, что Латвия остается единственной страной-хозяйкой грядущего чемпионата мира. Это решение было связано с нестабильной политической ситуацией в Белоруссии.

В середине января, когда ИИХФ еще не исключила Белоруссию из организаторов турнира, от спонсорства ЧМ-2021 отказались две крупные компании Skoda и Nivea. Позже к ним присоединился производитель автомобильных масел Liqui Moly. 18 января ИИХФ заявила о том, что Белоруссия больше не принимает запланированные матчи.

Чемпионат мира мог пройти в России

После резкого решения Международной федерации Россия рассматривалась как альтернативная страна для проведения матчей, ранее запланированных в Минске. Однако не в пользу РФ сыграли санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые еще в 2020-м году частично поддержал Спортивный арбитражный суд.

Несмотря на запрет России принимать большие соревнования до конца декабря 2023-го года, грядущий ЧМ могли провести в Москве, Питере, Сочи и других городах с топовыми аренами КХЛ.

Чемпионат мира по хоккею 2021: участники соревнования

ЧМ 2021 по хоккею будет 84-м турниром под эгидой ИИХФ. Грядущее первенство пройдет в столице Латвии Риге. Матчи состоятся на «Арене Рига» и «Олимпийском спортивном центре».

К защите титула чемпионов готовится Финляндия, которая выиграла ЧМ в 2019-м году. В 2020-м соревнование отменили из-за пандемии COVID-19.

В грядущем первенстве сыграют 16 сборных, разбитых на две группы по 8 команд. В группе A находится Россия. Она проведет свои игры в «Олимпийском центре».

Ее соперниками будут Швеция, Чехия, Швейцария, Дания, Белоруссия, Словакия и Великобритания. В таблице B за плей-офф поспорят США, Канада, Латвия, Германия, Норвегия, Казахстан, Финляндия и Италия. Встречи группы B примет «Арена Рига».

Где смотреть?

Как и в предыдущие годы, чемпионат мира оп хоккею можно будет смотреть на Первом канале — основные матчи с участием сборной России, и «Матч ТВ», в том числе тематическом «Матч Игра».

Следить онлайн за ходом всех матчей можно на LiveCup.Run.

Прогнозы на ЧМ-2021

Прогнозы на все матчи турнира готовят аналитики LiveSport.Ru. Не пропустить тексты поможет эта ссылка.