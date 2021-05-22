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    Чемпионат мира по хоккею 2021: что нужно знать о турнире?

    Рассказываем об особенностях главного хоккейного турнира среди сборных

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    Чемпионат мира по хоккею 2021 стартовал 21 мая. К началу соревнований сильнейших сборных планеты мы подобрали для вас самую важную информацию о турнире.

    Бойкот Белоруссии и жесткое решение ИИХФ

    Изначально мировое первенство планировалось провести в Латвии и Белоруссии, но 2 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила о том, что Латвия остается единственной страной-хозяйкой грядущего чемпионата мира. Это решение было связано с нестабильной политической ситуацией в Белоруссии.

    В середине января, когда ИИХФ еще не исключила Белоруссию из организаторов турнира, от спонсорства ЧМ-2021 отказались две крупные компании Skoda и Nivea. Позже к ним присоединился производитель автомобильных масел Liqui Moly. 18 января ИИХФ заявила о том, что Белоруссия больше не принимает запланированные матчи.

    Чемпионат мира мог пройти в России

    После резкого решения Международной федерации Россия рассматривалась как альтернативная страна для проведения матчей, ранее запланированных в Минске. Однако не в пользу РФ сыграли санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые еще в 2020-м году частично поддержал Спортивный арбитражный суд.

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    • Несмотря на запрет России принимать большие соревнования до конца декабря 2023-го года, грядущий ЧМ могли провести в Москве, Питере, Сочи и других городах с топовыми аренами КХЛ.

    Чемпионат мира по хоккею 2021: участники соревнования

    ЧМ 2021 по хоккею будет 84-м турниром под эгидой ИИХФ. Грядущее первенство пройдет в столице Латвии Риге. Матчи состоятся на «Арене Рига» и «Олимпийском спортивном центре».

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    • К защите титула чемпионов готовится Финляндия, которая выиграла ЧМ в 2019-м году. В 2020-м соревнование отменили из-за пандемии COVID-19.

    В грядущем первенстве сыграют 16 сборных, разбитых на две группы по 8 команд. В группе A находится Россия. Она проведет свои игры в «Олимпийском центре».

    Ее соперниками будут Швеция, Чехия, Швейцария, Дания, Белоруссия, Словакия и Великобритания. В таблице B за плей-офф поспорят США, Канада, Латвия, Германия, Норвегия, Казахстан, Финляндия и Италия. Встречи группы B примет «Арена Рига».

    Где смотреть?

    Как и в предыдущие годы, чемпионат мира оп хоккею можно будет смотреть на Первом канале — основные матчи с участием сборной России, и «Матч ТВ», в том числе тематическом «Матч Игра».

    Следить онлайн за ходом всех матчей можно на LiveCup.Run.

    Прогнозы на ЧМ-2021

    Прогнозы на все матчи турнира готовят аналитики LiveSport.Ru. Не пропустить тексты поможет эта ссылка.

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