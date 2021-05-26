Кубок Стэнли. «Монреаль» уступил «Торонто», «Каролина» обыграла «Нэшвилл»

«Монреаль» — «Торонто» 0:4
«Торонто» разгромил «Монреаль» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:0. Голы на свой счет записали Вильям Нюландер, Джейсон Спецца, Джо Торнтон и Алекс Гальченюк. Вратарь Джек Кэмпбелл отразил все 32 броска, оформив «сухарь».
«Мэйпл Ливз» ведут в серии 3:1. Следующая игра состоится 28 мая.
«Каролина» — «Нэшвилл» 3:2
«Каролина» в овертайме выиграла у «Нэшвилла» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. В составе победителей в основное время дубль сделал Мартин Нечас, а победную шайбу забросил Джордан Стаал. Форвард Андрей Свечников закончил игру с показателем полезности «+1».
За проигравших обе шайбы забросил россиянин Яков Тренин. Это его первые голы в плей-офф НХЛ за карьеру.
«Харрикейнз» вышли вперед в серии — 3:2. Следующий матч в серии состоится 28 мая.