Кубок Стэнли. «Монреаль» уступил «Торонто», «Каролина» обыграла «Нэшвилл»

«Монреаль» — «Торонто» 0:4

«Торонто» разгромил «Монреаль» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:0. Голы на свой счет записали Вильям Нюландер, Джейсон Спецца, Джо Торнтон и Алекс Гальченюк. Вратарь Джек Кэмпбелл отразил все 32 броска, оформив «сухарь».

НХЛ Плей-офф Первый раунд Четвертый матч «Монреаль» — «Торонто» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Голы: Нюландер — 4 (Гальченюк, Керфут), 21:27 — 0:1. Спецца — 2 (Гальченюк, Маззин), 32:28 — 0:2. Торнтон — 1 (бол., Спецца, Керфут), 34:56 — 0:3. Гальченюк — 1 (п.в., Керфут), 56:29 — 0:4Вратари: Прайс (55:16 — 56:29) — КэмпбеллШтраф: 4-8Броски: 32 (6+12+14) — 28 (9+15+4)

«Мэйпл Ливз» ведут в серии 3:1. Следующая игра состоится 28 мая.

«Монреаль» — «Торонто»

«Каролина» — «Нэшвилл» 3:2

«Каролина» в овертайме выиграла у «Нэшвилла» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. В составе победителей в основное время дубль сделал Мартин Нечас, а победную шайбу забросил Джордан Стаал. Форвард Андрей Свечников закончил игру с показателем полезности «+1».

За проигравших обе шайбы забросил россиянин Яков Тренин. Это его первые голы в плей-офф НХЛ за карьеру.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Пятый матч «Каролина» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Тренин — 1 (Йоси), 11:44 — 0:1. Нечас — 1 (бол., Хэмилтон), 14:21 — 1:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 20:53 — 1:2. Нечас — 2 (Слэвин), 52:55 — 2:2. Стаал — 4, 62:03 — 3:2Вратари: Неделькович — СаросШтраф: 8-8Броски: 37 (10+14+11+2) — 25 (5+11+9+0)

«Харрикейнз» вышли вперед в серии — 3:2. Следующий матч в серии состоится 28 мая.