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    Сборная Германии одержала вторую крупную победу на ЧМ-2021

    Норвегия — Германия: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Германии Сборная Норвегии
    Сборная Германии одержала победу над командой Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею.

    Хоккеисты сборной Германии
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    Хоккеисты сборной Германии

    Встреча группы B, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

    У победителей отличились Маттиас Плахта (20 минута), Леон Гаванке (24), Леонард Пфедерль (27), Лукас Райхель (31) и Леан Бергман (45).

    В составе проигравших точный бросок нанес Матис Олимб (37).

    Накануне немецкая команда разгромила Италию со счетом 9:4.

    Чемпионат мира. Группа B
    Норвегия — Германия — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Плахта — 2 (М. Мюллер, Зайдер), 19:44 — 0:1. Гаванке — 1 (бол., Брандт, Небельс), 23:19 — 0:2. Пфедерль — 2 (Райхель, Небельс), 26:04 — 0:3. Райхель — 2, 30:35 — 0:4. Лиллеберг — 1 (М. Улимб, Хага), 36:21 — 1:4. Бергманн — 1 (Новак, Креммер), 44:41 — 1:5Вратари: Хаукеланн — НидербергерШтраф: 16 — 4Броски: 25 (8+10+7) — 26 (10+11+5)

    В следующем туре Германия сыграет с Канадой, а Норвегия — с Италией.

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