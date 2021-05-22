Финляндия — США: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
У финнов отличились Атте Охтамаа (27 минута) и Ииро Пакаринен (36).
В составе американской команды гол на счету Джейсона Робертсона (39).
Чемпионат мира. Группа B
Финляндия — США — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Охтамаа — 1 (Мяеналанен, Анттила), 26:54 — 1:0. Пакаринен — 1 (Покка, Мяяття), 35:41 — 2:0. Робертсон — 1 (бол., Воланин), 38:01 — 2:1Вратари: Олкинуора — Петерсен (58:14)Штраф: 4 — 2Броски: 29 (10+14+5) — 30 (8+8+14)
В следующем туре Финляндия сыграет с Казахстаном, а США — с Канадой.