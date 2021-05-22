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    Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира

    Финляндия — США: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Финляндии Сборная США
    Сборная Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею обыграла команду США со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У финнов отличились Атте Охтамаа (27 минута) и Ииро Пакаринен (36).

    В составе американской команды гол на счету Джейсона Робертсона (39).

    Чемпионат мира. Группа B
    Финляндия — США — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Охтамаа — 1 (Мяеналанен, Анттила), 26:54 — 1:0. Пакаринен — 1 (Покка, Мяяття), 35:41 — 2:0. Робертсон — 1 (бол., Воланин), 38:01 — 2:1Вратари: Олкинуора — Петерсен (58:14)Штраф: 4 — 2Броски: 29 (10+14+5) — 30 (8+8+14)

    В следующем туре Финляндия сыграет с Казахстаном, а США — с Канадой.

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