Никитин: Мы после того, как пропустили, играли в свой хоккей

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу (2:1) надв третьем матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии 2-1 в пользу армейской команды.

«Тяжелая игра, готовимся дальше. Мамин сегодня уже готовился, планируем, что сыграет, надеемся.

Удаления Робинсона за выброс шайбы? Второго выброса шайбы не было. Каждый играет так, как планирует. Мы после того, как пропустили, играли в свой хоккей.

Попов уже играл с Окуловым и Шалуновым два года назад, это тройка была готовой. Саня опытный парень, со многими поиграл.

За счет чего Попов лучший на льду второй матч подряд? Профессионализм и любовь к хоккею», — передает слова Никитина Sport24.