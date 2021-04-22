НХЛ. Новый рекорд Капризова и выход «Вегаса» в плей-офф

«Чикаго» — «Нэшвилл» 5:4 ОТ

«Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Нэшвилла» — 5:4 ОТ. Автором победной шайбы стал Брэндон Хагель. На счету российского защитника Никиты Задорова голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (1:1, 0:2, 3:1, 1:0) Голы: Зутер — 13 (Хагель), 4:14 — 1:0. Толванен — 11 (Арвидссон, Джохансен), 14:16 — 1:1. Сиссонс — 8, 33:39 — 1:2. Гранлунд — 12 (Экхольм), 39:58 — 1:3. Канин — 6 (Гранлунд, Йоси), 40:58 — 1:4. Калынюк — 3 (Кейн, Хагель), 50:04 — 2:4. Хиностроза — 1 (Дак, Задоров), 51:13 — 3:4. Кубалик — 15 (Зутер), 52:55 — 4:4. Хагель — 7 (Хиностроза, Дак), 63:00 — 5:4Вратари: Суббан — СаросШтраф: 4-8Броски: 30 (11+10+7+2) — 40 (16+14+9+1)

«Нэшвилл» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, а «Чикаго» — шестое.

«Чикаго» — «Нэшвилл»

«Аризона» — «Миннесота» 1:4

«Миннесота» одержала пятую победу подря, обыграв на выезде «Аризону» со счетом 4:1. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 16 минут отметился одним голом. Для российского форварда это 19-я шайба в текущей «регулярке», что является новым рекордом среди новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Голы: Дворак — 13 (бол., Педерсон, Кессел), 7:38 — 1:0. Фиала — 16 (Штурм, Коул), 22:58 — 1:1. Фолиньо — 8 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 44:32 — 1:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 58:20 — 1:3. Штурм — 7 (п.в.), 59:48 — 1:4Вратари: Кемпер (59:20 — 59:48) — ТэлботШтраф: 2-4Броски: 40 (14+17+9) — 23 (9+7+7)

«Аризона» занимает четвертой место в Западном дивизионе, «Миннесота» идет на третьей строке.

«Аризона» — «Миннесота»

«Вегас» — «Сан-Хосе» 5:2

«Вегас» одержал восьмую победу подряд, разгромив на своем льду «Сан-Хосе» со счетом 5:2. В составе победителей дублем отметился Джонатан Маршессо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Майер — 9 (Келльман), 2:38 — 0:1. Маршессо — 12 (Карлссон, Мартинес), 6:51 — 1:1. Хертл — 14 (Марло, Карлссон), 31:07 — 1:2. Стоун — 18 (бол., Пачиоретти, Теодор), 32:52 — 2:2. Так — 17 (Теодор, Маршессо), 39:10 — 3:2. Маршессо — 13 (Янмарк), 53:18 — 4:2. Янмарк — 11 (п.в., Маршессо), 59:04 — 5:2Вратари: Флери — Корженарж (57:43 — 59:04)Штраф: 8-8Броски: 40 (19+10+11) — 33 (8+12+13)

«Вегас» лидирует в Западном дивизионе и гарантировал себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке.

«Вегас» — «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» — «Монреаль» 3:4

«Монреаль» на выезде переиграл «Эдмонтон» со счетом 4:3. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Монреаль» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) Голы: Лехконен — 4 (Котканиеми, Питри), 19:31 — 0:1. Макдэвид — 25 (Джонс), 23:09 — 1:1. Андерсон — 16 (Татар, Питри), 23:20 — 1:2. Тоффоли — 22 (бол.), 48:10 — 1:3. Андерсон — 17 (Татар, Романов), 55:03 — 1:4. Нюджент-Хопкинс — 13 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 57:48 — 2:4. Пулюярви — 12 (Макдэвид, Бэрри), 58:49 — 3:4Вратари: Смит (57:06 — 57:48, 57:56 — 58:49, 59:00) — АлленШтраф: 13-13Броски: 25 (4+9+12) — 31 (13+9+9)

«Эдмонтон» идет на третьей строчке в Северном дивизионе, а «Монреаль» — на четвертой.