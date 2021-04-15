ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?
  • 20:47
    • Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Джокович вылетел
  • 18:18
    • УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней
  • 12:10
    • Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я
  • 10:33
    • «ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара
    Все новости спорта

    Амиров подписал контракт с «Торонто», но останется в аренде в «Салавате Юлаеве»

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на КХЛ
    Нападающий Родион Амиров стал игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но при этом остается играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает «Матч ТВ».

    Родион Амиров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родион Амиров

    Форвард заключил трехлетний контракт новичка с «Торонто», который вступает в силу со следующего сезона. При этом весь сезон-2021/22 игрок проведет в «Салавате Юлаеве».

    Кроме того, Амиров может провести в Уфе и сезон-2022/23 при условии, что он не будет включен в стартовый состав «Торонто» в сезоне НХЛ.

    Согласно пункту стандартного контракта игрока, если «Мэйпл Лифс» отдают в аренду Амирова в наиболее раннюю из следующих дат (второй день регулярного чемпионата НХЛ, или 5 октября 2022 года), игрок будет переведен в команду КХЛ.

    Таким образом, хоккеист проведет один, а может быть и два сезона в Уфе, получая новую повышенную зарплату от «Салавата Юлаева», а также подписной бонус от «Торонто».

    При этом он «сжигает» один или два года стандартного трехлетнего контракта новичка.

    «Мы долго думали, общались с руководством клубов, с агентами, обсуждали с родителями. Долго принимали решение, но главное в том, что я хочу развиваться.

    Хочу почувствовать, как всё устроено в "Торонто", как выходить на уровень НХЛ. При этом здорово остаться еще на один-два года в России, чтобы окрепнуть.

    "Салават Юлаев" — мой родной клуб, мне очень все нравится. Хочу поиграть еще при своих болельщиках», — рассказал Амиров.

    Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером. В этом сезоне он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, а также сыграл в 9 матчах плей-офф.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Манчестер Юнайтед» еще раз обыграет «Гранаду»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анахайм — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие