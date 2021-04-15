Амиров подписал контракт с «Торонто», но останется в аренде в «Салавате Юлаеве»

Нападающийстал игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но при этом остается играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает «Матч ТВ»

Форвард заключил трехлетний контракт новичка с «Торонто», который вступает в силу со следующего сезона. При этом весь сезон-2021/22 игрок проведет в «Салавате Юлаеве».

Кроме того, Амиров может провести в Уфе и сезон-2022/23 при условии, что он не будет включен в стартовый состав «Торонто» в сезоне НХЛ.

Согласно пункту стандартного контракта игрока, если «Мэйпл Лифс» отдают в аренду Амирова в наиболее раннюю из следующих дат (второй день регулярного чемпионата НХЛ, или 5 октября 2022 года), игрок будет переведен в команду КХЛ.

Таким образом, хоккеист проведет один, а может быть и два сезона в Уфе, получая новую повышенную зарплату от «Салавата Юлаева», а также подписной бонус от «Торонто».

При этом он «сжигает» один или два года стандартного трехлетнего контракта новичка.

«Мы долго думали, общались с руководством клубов, с агентами, обсуждали с родителями. Долго принимали решение, но главное в том, что я хочу развиваться.

Хочу почувствовать, как всё устроено в "Торонто", как выходить на уровень НХЛ. При этом здорово остаться еще на один-два года в России, чтобы окрепнуть.

"Салават Юлаев" — мой родной клуб, мне очень все нравится. Хочу поиграть еще при своих болельщиках», — рассказал Амиров.

Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером. В этом сезоне он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, а также сыграл в 9 матчах плей-офф.