Брагин: ЦСКА использовал наши ошибки, забил голы и довел матч до победы

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение от(0:3) в рамках первого матча финальной серии Западной конференции.

«Соперник использовал наши ошибки, забил голы и довел матч до победы. Мы пытались что-то сделать: играли "шесть на пять", "шесть на четыре", но не получилось. Будем разбираться.

Помогут ли Мальте Стрёмвалль и Миро Аалтонен в следующих матчах? Всё может быть. Дважды снимали вратаря при счёте 0:3, потому что надо было искать пути к взятию ворот.

У Магнуса Хелльберга нет никаких проблем со здоровьем, просто решили его поменять», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.