Русскоязычная версия официального сайта НХЛ назвала тройку лучших российских игроков в марте.

Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич. Он стал лучшим бомбардиром среди российских игроков, набрав в 15 матчах 19 (9 шайб + 10 передач) очков и наивысший показатель полезности — «+11».

Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который провел 14 матчей и забросил 11 шайб (лучший показатель среди россиян). В середине месяца он вышел на шестое место по числу голов в лиге за всю историю (724), обогнав Фила Эспозито.

Замкнул тройку лучших Артемий Панарин из «Рейнджерс», который в 10 матчах набрал 14 очков (4+10). Половину месяца Панарин пропустил в связи с тем, что в конце февраля был временно выведен из состава после того, как бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью рассказал, что в 2011 году Панарин в баре несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.