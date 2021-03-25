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    ЦСКА вышел вперед в серии с «Локомотивом»

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ ЦСКА Локомотив Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

    Дубль у победителей оформил Максим Мамин (19 и 37 минуты), еще один точный бросок нанес Константин Окулов (1).

    В составе «железнодорожников» отличился Тему Пулккинен (28 и 50).

    КХЛ. Плей-офф
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Окулов — 2, 0:51 — 1:0. Мамин — 2 (Шалунов, Окулов), 18:02 — 2:0. Пулккинен — 6 (бол., Марченко), 27:55 — 2:1. Мамин — 3 (Окулов), 36:49 — 3:1. Пулккинен — 7, 49:48 — 3:2Вратари: Юханссон — Паскуале (59:09)Штраф: 8 — 8Броски: 21 (10+5+6) — 23 (4+8+11)

    Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдет в Ярославле 27 марта.

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