ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу над ярославскимв пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Дубль у победителей оформил Максим Мамин (19 и 37 минуты), еще один точный бросок нанес Константин Окулов (1).

В составе «железнодорожников» отличился Тему Пулккинен (28 и 50).

КХЛ. Плей-офф ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Окулов — 2, 0:51 — 1:0. Мамин — 2 (Шалунов, Окулов), 18:02 — 2:0. Пулккинен — 6 (бол., Марченко), 27:55 — 2:1. Мамин — 3 (Окулов), 36:49 — 3:1. Пулккинен — 7, 49:48 — 3:2Вратари: Юханссон — Паскуале (59:09)Штраф: 8 — 8Броски: 21 (10+5+6) — 23 (4+8+11)

Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдет в Ярославле 27 марта.