Квартальнов: Счет 3:0 в серии с «Салаватом» еще ни о чем не говорит

«Была тяжелая контактная игра. В первом периоде со стороны соперника был хороший напор, но мы выстояли. Удалось забить первыми и довести дело победы…
Счет 3:0 в серии еще ни о чем не говорит. Игра может повернуться в любую сторону. Мы играем с хорошей командой.
У ворот была куча-мала. Кто-то упал на нашего вратаря… Пока не могу сказать, насколько серьезно его повреждение. Доктора с ним занимаются.
Стефан Да Коста в прошлой игре столкнулся с Жарковым, матч доиграл, но чувствовал себя не лучшим образом. Посмотрим, будет ли он готов к следующей игре.
Не хочу никого оценивать персонально. Галимов уже играл в первом звене, заменяя травмированных партнеров. Так что для него не проблема сыграть в нашей первой тройке.
Может ли сыграть в следующем матче Данис Зарипов? Пока не готов ответить на этот вопрос. Давайте дождемся следующей игры», — приводит слова Квартальнов «Матч ТВ».
Четвертый матч серии состоится 23 марта в Уфе.