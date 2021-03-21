Квартальнов: Счет 3:0 в серии с «Салаватом» еще ни о чем не говорит

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в третьем матче серии.

«Была тяжелая контактная игра. В первом периоде со стороны соперника был хороший напор, но мы выстояли. Удалось забить первыми и довести дело победы…

Счет 3:0 в серии еще ни о чем не говорит. Игра может повернуться в любую сторону. Мы играем с хорошей командой.

У ворот была куча-мала. Кто-то упал на нашего вратаря… Пока не могу сказать, насколько серьезно его повреждение. Доктора с ним занимаются.

Стефан Да Коста в прошлой игре столкнулся с Жарковым, матч доиграл, но чувствовал себя не лучшим образом. Посмотрим, будет ли он готов к следующей игре.

Не хочу никого оценивать персонально. Галимов уже играл в первом звене, заменяя травмированных партнеров. Так что для него не проблема сыграть в нашей первой тройке.

Может ли сыграть в следующем матче Данис Зарипов? Пока не готов ответить на этот вопрос. Давайте дождемся следующей игры», — приводит слова Квартальнов «Матч ТВ».

Четвертый матч серии состоится 23 марта в Уфе.