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    Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил профессиональную карьеру

    Хоккей Чикаго Блэкхоукс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Трехкратный обладатель Кубка Стэнли защитник «Чикаго» Брент Сибрук объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Брент Сибрук
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    Брент Сибрук

    35-летний хоккеист принял решение прекратить выступления из-за череды травм.

    «Я очень горжусь тем, что провел всю свою 15-летнюю карьеру в НХЛ в "Чикаго". После нескольких операций, бесчисленных часов реабилитации и тренировок, чтобы вернуться на лед на уровне моих ожиданий, я не смогу продолжать играть в хоккей. Так будет лучше для меня и моей семьи», — приводит слова канадца официальный сайт НХЛ.

    Сибрук был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2003 под общим 14-м номером. Вместе с «Блэкхокс» он выиграл Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. В составе сборной Канады хоккеист завоевал золото Олимпийских игр в Ванкувере.

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