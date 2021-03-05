Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил профессиональную карьеру

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли защитник «Чикаго»объявил о завершении профессиональной карьеры.

35-летний хоккеист принял решение прекратить выступления из-за череды травм.

«Я очень горжусь тем, что провел всю свою 15-летнюю карьеру в НХЛ в "Чикаго". После нескольких операций, бесчисленных часов реабилитации и тренировок, чтобы вернуться на лед на уровне моих ожиданий, я не смогу продолжать играть в хоккей. Так будет лучше для меня и моей семьи», — приводит слова канадца официальный сайт НХЛ.

Сибрук был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2003 под общим 14-м номером. Вместе с «Блэкхокс» он выиграл Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. В составе сборной Канады хоккеист завоевал золото Олимпийских игр в Ванкувере.