Михайлис: «Барыс» проиграл бой, но не сражение

Главный тренер «Барыса»высказал мнение о результате первого матча серии плей-офф КХЛ с(4:7, 0-1 в серии).

«Ребята очень хорошо сегодня играли, самоотдача отличная. В первом периоде хорошее движение, нацеленность на ворота, агрессия.

Потом — сумбур во втором периоде, потеря концентрации. Соперник завладел инициативой. Проиграли бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом следующем матче.

Насколько полноценно готов играть Ортио? Счёт был такой, проигрывали, потом один гол забили, надеялись вернуться в игру, поэтому его не выпускали. Думаю, он будет готов к следующим матчам.

Пары защитников перед следующей игрой? Завтра пойдём на тренировку, и будем думать», — приводит слова тренера пресс-служба «Магнитки».