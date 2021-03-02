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    Михайлис: «Барыс» проиграл бой, но не сражение

    Хоккей Барыс Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис высказал мнение о результате первого матча серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (4:7, 0-1 в серии).

    Юрий Михайлис
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    Юрий Михайлис

    «Ребята очень хорошо сегодня играли, самоотдача отличная. В первом периоде хорошее движение, нацеленность на ворота, агрессия.

    Потом — сумбур во втором периоде, потеря концентрации. Соперник завладел инициативой. Проиграли бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом следующем матче.

    Насколько полноценно готов играть Ортио? Счёт был такой, проигрывали, потом один гол забили, надеялись вернуться в игру, поэтому его не выпускали. Думаю, он будет готов к следующим матчам.

    Пары защитников перед следующей игрой? Завтра пойдём на тренировку, и будем думать», — приводит слова тренера пресс-служба «Магнитки».

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