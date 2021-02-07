«Спартак» одолел рижское «Динамо»

В составе победителей голы забили Анатолий Никонцев и Артем Федоров. На 58-й отставание латвийского клуба сократил Джей Си Лайпон.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Никонцев — 9 (Талалуев), 12:48 — 0:1. Федоров — 8 (Широков, Рылов), 47:49 — 0:2. Лайпон — 8 (Индрашис, Джериньш), 57:10 — 1:2Вратари: Ворис (59:17) — ГудачекБроски: 20 (6+8+6) — 16 (5+8+3)Штраф: 8 — 6
«Спартак» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 54 встречах.
Рижское «Динамо» остается худшей командой лиги, занимая на «Западе» последнее 11-место с 25 очками после 53 встреч.
9 февраля «Динамо» сыграет в гостях с «Авангардом». 16 февраля состоится матч СКА — «Спартак».