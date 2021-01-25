«Авангард» в гостях одолел «Йокерит»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев, Илья Каблуков, Сергей Толчинский, Андрей Стась и Алексей Потапов. Илья Ковальчук дважды ассистировал партнерам.
Голы хозяев на счету Джона Нормана и Хенрика Хаапала.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Хохлачев — 11 (Чудинов, Толчинский), 13:48 — 0:1. Каблуков — 1 (Ковальчук, Зернов), 25:19 — 0:2. Норман — 5 (Хаапала), 27:45 — 1:2. Толчинский — 12 (бол., Каски), 41:46 — 1:3. Хаапала — 8 (Норман, Юнттила), 46:49 — 2:3. Стась — 2 (Готовец, Ковальчук), 50:59 — 2:4. Потапов — 3 (Стась), 57:22 — 2:5Вратари: Калниньш — Бобков (50:47 — 50:59)Броски: 29 (10+12+7) — 26 (10+3+13)Штраф: 8 — 6
«Авангард» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 49 матчах. «Йокерит» занимает шестую строчку на Западе. В активе финского клуба 55 очков после 46 игр.