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    СКА одержал очередную победу в КХЛ

    Хоккей КХЛ Витязь СКА Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного турнира КХЛ СКА на выезде одолел «Витязь» 3:1.

    Антон Бурдасов
    Антон Бурдасов

    Василий Подколзин стал автором победной шайбы, а Йонас Кемппайнен закрепил успех, забив в пустые ворота хозяев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Ожиганов — 6 (Кузьменко, Бурдасов), 7:54 — 0:1. Бардаков — 2 (мен., Паутов, Моисеев), 26:53 — 1:1. Подколзин — 3 (Цицюра, Ожиганов), 45:39 — 1:2. Кемппайнен — 11 (п.в., Кетов, Антипин), 59:21 — 1:3Вратари: Тодыков (58:25 — 59:21) — ХелльбергШтраф: 16 — 6Броски: 16 (3+6+7) — 29 (11+11+7)

    СКА имеет 66 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Витязь» занимает 9 место в той же группе с 49 баллами.

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