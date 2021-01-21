СКА одержал очередную победу в КХЛ

В матче регулярного турнира КХЛна выезде одолел3:1.

Василий Подколзин стал автором победной шайбы, а Йонас Кемппайнен закрепил успех, забив в пустые ворота хозяев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Ожиганов — 6 (Кузьменко, Бурдасов), 7:54 — 0:1. Бардаков — 2 (мен., Паутов, Моисеев), 26:53 — 1:1. Подколзин — 3 (Цицюра, Ожиганов), 45:39 — 1:2. Кемппайнен — 11 (п.в., Кетов, Антипин), 59:21 — 1:3Вратари: Тодыков (58:25 — 59:21) — ХелльбергШтраф: 16 — 6Броски: 16 (3+6+7) — 29 (11+11+7)

СКА имеет 66 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Витязь» занимает 9 место в той же группе с 49 баллами.