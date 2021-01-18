Проведение ЧМ-2021 в Белоруссии могут отменить уже сегодня

Cловацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира
globallookpress.com
Как сообщает финское издание Italehti, изначально этот вопрос планировали рассмотреть в конце января, но из-за сильного общественного давления ИИХФ, скорее всего, вынесет вердикт уже на этой неделе.
Отмечается, что словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Также не исключено, что ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге.
Ранее стало известно, что Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии.