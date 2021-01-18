ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • 12:54
    • Проведение ЧМ-2021 в Белоруссии могут отменить уже сегодня
  • 09:14
    • «Денвер» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» победил «Сакраменто»
  • 07:48
    • Месси грозит длительная дисквалификация
  • 01:47
    • «Атлетик» одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
  • 07:00
    • Месси получил первую красную карточку в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Проведение ЧМ-2021 в Белоруссии могут отменить уже сегодня

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Международная федерация хоккея (ИИХФ) в понедельник, 18 января, может принять решение об отмене проведения части чемпионата мира-2021 в Минске (Белоруссия).

    Cловацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира
    Cловацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира

    Как сообщает финское издание Italehti, изначально этот вопрос планировали рассмотреть в конце января, но из-за сильного общественного давления ИИХФ, скорее всего, вынесет вердикт уже на этой неделе.

    Отмечается, что словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Также не исключено, что ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге.

  • Фазель: В ближайшие пять дней мы примем решение по поводу места проведения ЧМ
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Арсенал» к победам?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» продолжит побеждать
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Детройт» воспользуется проблемами «Коламбуса»?
  • «Детройт» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фенербахче — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие