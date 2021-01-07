Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии

Директор Датского хоккейного союзазаявил о готовности бойкотировать чемпионат мира, если Белоруссия останется одной из его хозяек.

С 21 мая по 6 июня турнир должны принять Рига и Минск.

«Мы не хотим, чтобы наша сборная выступала на чемпионате мира в Минске.Мы хотим, чтобы чемпионат прошел в другой стране.

Будет сложно, если только одной Дании придется отказаться от чемпионата мира. Но я думаю, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее вокруг чемпионата в Минске.

И тогда ИИХФ будет сложнее остаться в стороне и не замечать происходящего», — цитирует Ларсена DR.dk.

Ранее вице-президент ИИХФ финн Калерво Куммола неоднократно заявлял о том, что чемпионат мира нельзя проводить в Белоруссии из-за политической ситуации, сложившейся после последних президентских выборов.

Президент ИИХФ Рене Фазель обещал принять решение в конце нынешнего месяцев. 0