Фазель: В ближайшие пять дней мы примем решение по поводу места проведения ЧМ

Президент Международной федерации хоккеяпрокомментировал ситуацию по поводу определения места проведения чемпионата мира 2021 года.

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира.

Реальные шансы на проведение турнира есть у Белоруссии, у Латвии, у Белоруссии и Латвии, у Дании. Мы можем перенести группу, которая должна играть в Минске, в Данию. Можем провести весь чемпионат только в Латвии. Еще можем провести матчи одной группы в Латвии, а другой — в Словакии.

Считаю, что нам нужно проявить уважение к белорусскому хоккею, к его прекрасным болельщикам, которые уже так много сделали для того, чтобы чемпионат мира состоялся» — цитирует Фазеля «РИА Новости».

Напомним, что ЧМ-2021 планируют провести в Белоруссии с 21 мая по 6 июня.