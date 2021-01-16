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    Фазель: В ближайшие пять дней мы примем решение по поводу места проведения ЧМ

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию по поводу определения места проведения чемпионата мира 2021 года.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    «Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира.

    Реальные шансы на проведение турнира есть у Белоруссии, у Латвии, у Белоруссии и Латвии, у Дании. Мы можем перенести группу, которая должна играть в Минске, в Данию. Можем провести весь чемпионат только в Латвии. Еще можем провести матчи одной группы в Латвии, а другой — в Словакии.

    Считаю, что нам нужно проявить уважение к белорусскому хоккею, к его прекрасным болельщикам, которые уже так много сделали для того, чтобы чемпионат мира состоялся» — цитирует Фазеля «РИА Новости».

    Напомним, что ЧМ-2021 планируют провести в Белоруссии с 21 мая по 6 июня.

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