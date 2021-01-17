ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • 21:25
    • «Ливерпуль» разошелся миром с «МЮ»
  • 21:15
    • «Аякс» обыграл «Фейеноорд» и стал единоличным лидером чемпионата Голландии
  • 20:53
    • «Лилль» вырвал волевую победу у «Реймса» и догнал ПСЖ
  • 20:18
    • ЦСКА одержал победу над СКА в армейском дерби
  • 19:52
    • «Ак Барс» нанес поражение «Торпедо»
    Все новости спорта

    Никитин: Командная победа над СКА, сыграли от обороны

    Хоккей ЦСКА СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и похвалил голкипера команды Ларса Юханссона.

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Командная победа. Все отработали хорошо, забили хорошие голы. У Сани Попова — такой матч (700-й в КХЛ), поздравили его, да и он сам отметился. Готовимся дальше, у нас через день игры и некогда расслабляться.

    Нужно отметить Ларса Юханссона, прежде всего. Это сильное качество, в плане психологии, после неудачного матча здорово сыграть. Ларс — молодчик.

    Естественно, ребята это знали. Против нас был серьезный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была.

    Антон Слепышев много пропустил. Сколько бы ты не тренировался — игровой ритм совершенно другой. Все через игры сейчас будет набирать, думаю, что заберет свое.

    Я согласен с Валерием Николаевичем Брагиным, что ЦСКА играл от обороны, в том плане, что мы понимаем — у нас игры через день идут. Мы уже сыграли много игр через день.

    Сейчас снова четыре матча идут через день: тяжело в высоком темпе играть, поэтому мы не только этот матч держали в голове, но и следующие.

    Повреждения, в основном, у наших игроков не очень серьезные. Мы надеемся, что кто-то сможет уже в этой серии выйти на лед. Кто-то приболел, у кого-то повреждения.

    Но не зацикливаемся на этом, у нас есть молодые парни, которые пользуются этой ситуацией и получают игровое время», — сказал Никитин клубной пресс-службе.

    ЦСКА в третий раз в этом сезоне обыграл СКА. Москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, СКА располагается на втором месте.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли Куман первый трофей с «Барселоной»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Вернется ли «Арсенал» к победам?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» продолжит побеждать
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Мемфис — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Торонто — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гояс — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие