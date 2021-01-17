Никитин: Командная победа над СКА, сыграли от обороны

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и похвалил голкипера команды

«Командная победа. Все отработали хорошо, забили хорошие голы. У Сани Попова — такой матч (700-й в КХЛ), поздравили его, да и он сам отметился. Готовимся дальше, у нас через день игры и некогда расслабляться.

Нужно отметить Ларса Юханссона, прежде всего. Это сильное качество, в плане психологии, после неудачного матча здорово сыграть. Ларс — молодчик.

Естественно, ребята это знали. Против нас был серьезный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была.

Антон Слепышев много пропустил. Сколько бы ты не тренировался — игровой ритм совершенно другой. Все через игры сейчас будет набирать, думаю, что заберет свое.

Я согласен с Валерием Николаевичем Брагиным, что ЦСКА играл от обороны, в том плане, что мы понимаем — у нас игры через день идут. Мы уже сыграли много игр через день.

Сейчас снова четыре матча идут через день: тяжело в высоком темпе играть, поэтому мы не только этот матч держали в голове, но и следующие.

Повреждения, в основном, у наших игроков не очень серьезные. Мы надеемся, что кто-то сможет уже в этой серии выйти на лед. Кто-то приболел, у кого-то повреждения.

Но не зацикливаемся на этом, у нас есть молодые парни, которые пользуются этой ситуацией и получают игровое время», — сказал Никитин клубной пресс-службе.

ЦСКА в третий раз в этом сезоне обыграл СКА. Москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, СКА располагается на втором месте.