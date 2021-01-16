«Металлург» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел— 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

У победителей шайбы забросили Артем Земченок (7 минута), Николай Прохоркин (14) и Филип Хольм (56).

В составе гостей отличились Маркус Гранлунд (18) и Александр Алексеев (24).

Сергей Мозякин в эпизоде с третьим голом магнитогорской команды отдал 500-ю результативную передачу в карьере в КХЛ и стал первым игроком лиги, добившимся этого показателя. Всего на счету 39-летнего форварда 412 шайб и 500 передач.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Голы: Земченок — 3, 6:10 — 1:0. Прохоркин — 9 (Плотников, Чибисов), 13:15 — 2:0. Гранлунд — 21 (Панин), 17:52 — 2:1. Алексеев — 6 (бол., Кугрышев, Амиров), 23:51 — 2:2. Хольм — 1 (Дронов, Мозякин), 55:45 — 3:2Вратари: Олкинуора — Метсола (58:52)Штраф: 4 — 2Броски: 32 (10+10+12) — 30 (7+12+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает четвертое место (59 очков), а «Салават Юлаев» — третье (60 очков).