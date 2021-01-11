Знарок: Удалось вытащить матч с «Локомотивом» за счет желания

Главный тренер московского «Спартака»рассказал, как его команде удалось переломить ход встречи с ярославским(4:3) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

« Почему в первом периоде, имея столько возможностей, ушли проигрывая 0:2? У нас было три хороших выхода, нужно было хотя бы один забивать. Пропустили две контратаки, но сыграли первый период неплохо.

Как удалось вырвать победу в концовке? Во-первых, нам болельщики очень помогли. Они поддерживали нас до конца.

На девятой минуте мы уже перешли в три звена. Немножко ускорили темп, смены покороче уже пошли. Наверное, удалось вытащить матч за счет желания», — сказал Знарок в эфире «Матч ТВ».

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место, «Локомотив» расположился на третьей строчке.