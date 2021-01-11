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    Знарок: Удалось вытащить матч с «Локомотивом» за счет желания

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    Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал, как его команде удалось переломить ход встречи с ярославским «Локомотивом» (4:3) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    « Почему в первом периоде, имея столько возможностей, ушли проигрывая 0:2? У нас было три хороших выхода, нужно было хотя бы один забивать. Пропустили две контратаки, но сыграли первый период неплохо.

    Как удалось вырвать победу в концовке? Во-первых, нам болельщики очень помогли. Они поддерживали нас до конца.

    На девятой минуте мы уже перешли в три звена. Немножко ускорили темп, смены покороче уже пошли. Наверное, удалось вытащить матч за счет желания», — сказал Знарок в эфире «Матч ТВ».

    В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место, «Локомотив» расположился на третьей строчке.

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