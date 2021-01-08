ЦСКА забросил шесть шайб «Нефтехимику»

ЦСКА уверенно лидирует на «Западе»
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В составе хозяев хэт-трик сделал Марио Кемпе. Также голы на счету Ивана Телегина, Данила Юртайкина и Брендана Лайпсика. У гостей голом отметился Тимур Шарифьянов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы: Телегин — 2 (Юртайкин, Блажиевский), 4:56 — 1:0. Юртайкин — 1 (Рыков, Киселевич), 26:06 — 2:0. Кемпе — 8 (Лайпсик, Блажиевский), 27:27 — 3:0. Шарифьянов — 1 (Шиксатдаров), 27:53 — 3:1. Кемпе — 9 (бол., Лайпсик, Сошников), 36:37 — 4:1. Кемпе — 10, 39:02 — 5:1. Лайпсик — 8 (бол., Гилмор, Сошников), 46:15 — 6:1Вратари: Юханссон — Коротаев (Иванников, 40:00)Штраф: 2 — 8Броски: 36 (12+12+12) — 29 (10+12+7)
ЦСКА продолжает держать лидерство на «Западе», имея 65 очков. «Нефтехимик» находится на дне турнирной таблицы «Востока».