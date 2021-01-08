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    ЦСКА забросил шесть шайб «Нефтехимику»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Нефтехимиком», забросив сопернику 6 шайб (6:1).

    ЦСКА уверенно лидирует на «Западе»
    ЦСКА уверенно лидирует на «Западе»

    В составе хозяев хэт-трик сделал Марио Кемпе. Также голы на счету Ивана Телегина, Данила Юртайкина и Брендана Лайпсика. У гостей голом отметился Тимур Шарифьянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
    Голы: Телегин — 2 (Юртайкин, Блажиевский), 4:56 — 1:0. Юртайкин — 1 (Рыков, Киселевич), 26:06 — 2:0. Кемпе — 8 (Лайпсик, Блажиевский), 27:27 — 3:0. Шарифьянов — 1 (Шиксатдаров), 27:53 — 3:1. Кемпе — 9 (бол., Лайпсик, Сошников), 36:37 — 4:1. Кемпе — 10, 39:02 — 5:1. Лайпсик — 8 (бол., Гилмор, Сошников), 46:15 — 6:1Вратари: Юханссон — Коротаев (Иванников, 40:00)Штраф: 2 — 8Броски: 36 (12+12+12) — 29 (10+12+7)

    ЦСКА продолжает держать лидерство на «Западе», имея 65 очков. «Нефтехимик» находится на дне турнирной таблицы «Востока».

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