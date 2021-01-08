«Автомобилист» потерпел поражение от «Барыса»

Хоккеисты «Барыса»
ХК «Барыс»
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).
Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко, Якоб Лилья и Кирилл Панюков. Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 38 бросков.
У хозяев отличились Анатолий Голышев и Питер Холланд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Старченко, 03:58 — 0:1. Лилья (Диц, Виделль), 10:42 — 0:2 (бол). Панюков (Хетерингтон, Блэкер), 23:05 — 0:3. Голышев (Дацюк, Макеев), 37:16 — 1:3. Холланд (Мэйсек, Протапович), 57:28 — 2:3. (бол)
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает пятое место (51 очко), а «Барыс» — восьмое (49 очков).