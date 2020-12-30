ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичЛучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
  • 07:47
    • Сборная России забросила семь шайб команде Австрии на МЧМ
  • 11:31
    • Семин назвал лучшего тренера года в РПЛ
  • 08:27
    • «Милуоки» в гостях разгромил «Майами», «Голден Стэйт» обыграл «Детройт»
  • 07:00
    • Канада добилась третьей победы на МЧМ, разгромив Швейцарию
  • 00:55
    • «МЮ» вырвал домашнюю победу у «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта

    Ларионов: В следующем матче Чайка будет в составе и сыграет большую роль

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал некоторые кадровые решения в игре с Австрией (7:1).

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Мише Абрамову было сложно войти в игру. Это чемпионат мира, нужно поймать игровой ритм. Судя по всему, ему это удалось. В третьем периоде эта тройка забила хорошие голы. Судя по всему, они сыграют со шведами. Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов.

    Плеймейкеры — непростое амплуа. У нас есть ребята, которые могут забить. У нас есть центральная линия и есть, кому отдать. Мы играем сильнейшим составом, от всех ждем максимальной игры. Ребята почувствовали уверенность и поняли, как забиваются голы.

    Сафонов, Башкиров, Спиридонов — это новое сочетание. У них было много моментов. Они не так далеко от того, чтобы забить гол. Я не переживаю, но эти ребята могут играть лучше. Все ребята внесли свой вклад, проводили время в зоне атаки. У нас каждое звено может решить исход матча. Следующий матч решает место в группе. Надеюсь, настанет черёд ребят, которые сегодня не забили.

    Даже по игре, которую ты выиграл, бывают вопросы. Была атака, в которой мы пропустили. Не хотим, чтобы был разрыв между защитниками и нападающими. В целом мы просим ребят играть в быстрый пас. Это дает возможность поддерживать тем, создавать голевые моменты.

    Почему не играл Чайка? Мы ему дали возможность посмотреть игру сверху. Дали поиграть Бычкову, Шеховцову. Завтра Чайка будет в составе и сыграет большую роль в нашей команде», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

    В заключительном матче группового этапа 31 декабря сборная России сыграет с командой Швеции. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ливерпуль» с насыщенным календарем?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервется ли победная серия «Атлетико» против «Хетафе»?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Прервется ли победная серия «Реала» в Эльче?
  • «Эльче» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие