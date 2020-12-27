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    ЦСКА проиграл «Витязю»

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    Подольский «Витязь» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Счет в матче открыли хозяева — отличился Джастин Данфорт на 9-й минуте. ЦСКА отыгрался лишь на 51-й минуте — за гостей шайбу забросил Константин Окулов.

    Каспарс Даугавиньш принес «Витязю» победу, забросив шайбу на 59-й минуте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск, Московская область) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Дэнфорт (Паутов, Даугавиньш), 08:01 — 1:0. Окулов (Светлаков, Шалунов), 50:25 (в большинстве) — 1:1. Даугавиньш (Дэнфорт), 58:08 — 2:1Вратари: Ежов — Шарыченков

    ЦСКА остается лидером Западной конференции, имея 60 очков после 39 матчей. «Витязь» занимает девятую строчку таблицы «Запада», набрав 41 очко в 39 встречах.

    30 декабря состоится матч «Витязь» — «Динамо» (Москва). ЦСКА 3 января примет «Йокерит». 0

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