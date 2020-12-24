«Ак Барс» разгромил в Москве «Динамо»

разгромил в гостях московскоев матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:2 (2:2, 4:0, 1:0).

Самыми результативными игроками встречи стали форварды казанцев Стефан Да Коста (2+1) и Найджел Доус (1+2). По два очка у «Ак Барса» набрали Никита Дыняк (1+1), Михаил Глухов (1+1) и Патрис Кормье (0+2). У «Динамо» отличились Илья Круглов и Дмитрий Кагарлицкий.

Это восьмая победа кряду казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится со СКА, а «Ак Барс» 6 января в Казани вновь сыграет с бело-голубыми.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:7 (2:2, 0:4, 0:1) Голы: Круглов — 2 (О. Зайцев, Рашевский), 6:04 — 1:0. Воронков — 6, 7:37 — 1:1. Кагарлицкий — 8 (Сергеев, Яшкин), 8:31 — 2:1. Глухов — 7 (Любимов, Дыняк), 11:45 — 2:2. Фисенко — 2 (Петров, Кормье), 22:42 — 2:3. Доус — 20 (бол., Кормье, Да Коста), 26:34 — 2:4. Да Коста — 17 (бол., Викстранд, Доус), 28:33 — 2:5. Да Коста — 18 (Доус, Журавлев), 33:08 — 2:6. Дыняк — 1 (Глухов, Зарипов), 51:11 — 2:7Вратари: Бочаров — БиляловШтраф: 34-40Броски: 41 (15+15+11) — 29 (10+12+7)

«Динамо» набрало в 38 матчах 48 очков и с этим показателем занимает четвертое место в Западной конференции. «Ак Барс», в активе которого 64 очка после 41 матча, находится на первой позиции в Восточной конференции. 0