«Локомотив» в гостях выиграл у «Амура»

обыгралв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 4:3.

По ходу матча «Локо» упустил преимущество в три шайбы, но бросок Владимира Ткачева все же принес гостям победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Голы: Красковский — 10 (бол., Осипов), 14:17 — 0:1. Кудрявцев — 2, 17:17 — 0:2. Коршков — 12 (Красковский), 21:00 — 0:3. Камалов — 3 (Г. Зогорна), 28:00 — 1:3. Терещенко — 4 (бол., Йордан, Файзуллин), 37:32 — 2:3. Г. Зогорна — 6 (бол., Йордан, Терещенко), 57:40 — 3:3. Ткачев — 7 (бол., Аверин, Рафиков), 59:15 — 3:4Вратари: Аликин (56:28 — 57:40, 59:49) — КоноваловШтраф: 10-14Броски: 30 (8+13+9) — 29 (14+3+12)

Ярославский клуб одержал четвертую победу в последних пяти матчах, набрал 48 очков и занимает третье место на Западе.

У «Амура» — 28 очков и десятая позиция в Восточной конференции. 0