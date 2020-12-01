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    «Трактор» на выезде уступил «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» уступил нижегородскому «Торпедо» (0:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Антон Шенфельд (8-я минута) и Дамир Жафяров (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шенфельд — 6 (Шварц, Клус), 7:20 — 1:0. Жафяров — 13 (Миле), 55:57 — 2:0Вратари: Тихомиров — Вилл (58:12)Броски: 44 (21+11+12) — 28 (10+10+8)Штраф: 8 — 29

    «Торпедо» набрало 32 очка и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» с 42 очками занимает на «Востоке» четвертую строчку. 0

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