ЦСКА в овертайме одолел «Куньлунь»

В составе китайской команды шайбы забросили Райан Спроул (16-я минута) и Вячеслав Лещенко (21).
За российский клуб отличились Сергей Андронов (44), Богдан Киселевич (48) и Никита Сошников (63).
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Спроул — 4 (бол., Шинкарук, Уэрек), 15:15 — 0:1. Лещенко — 2 (Спроул), 20:49 — 0:2. Андронов — 8 (Попов), 43:49 — 1:2. Киселевич — 4 (бол., Окулов, Шалунов), 47:02 — 2:2. Сошников — 5 (Дальбек, Юханссон), 62:16 — 3:2Вратари: Юханссон — ШикинБроски: 28 (4+15+7+2) — 19 (7+4+8+0)Штраф: 4 — 6
ЦСКА набрал 53 очка и расположился на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньулунь», имея в активе 16 очков, занимает на «Востоке» 12-е место. 0