«Локомотив» в овертайме дожал минское «Динамо»

Ярославскийна своей площадке одолел минское(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время у ярославцев отличились Николай Коваленко и Егор Аверин, победный гол записал на свой счет Павел Красковский.

Гости ответили шайбами Райана Мерфи и Егора Шаранговича.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Коваленко — 4 (Кудрявцев, Алексеев), 8:30 — 1:0. Аверин — 4 (бол., Баранцев, Марченко), 36:47 — 2:0. Мерфи — 1 (Горбунов, Сушко), 43:31 — 2:1. Шарангович — 15 (Колячонок), 48:50 — 2:2. Красковский — 6 (Алексеев), 64:01 — 3:2Вратари: Паскуале — Фурх (Тэйлор, 27:32, Фурх, 30:03)Броски: 48 (17+13+13+5) — 29 (7+12+7+3)Штраф: 2 — 8

Для «Локомотива» это первая победа за 3 матча. Минчане прервали серию из 2 побед. Ярославцы — 3-е на Западе (42), минчане — 5-е (37). 0