ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСекретный ингредиент Моуринью. Почему «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ?
  • 15:56
    • «Зенит» потерял очки в Туле
  • 18:06
    • Эдер сыграет в атаке «Локомотива» против «Ахмата»
  • 17:33
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном»
  • 17:23
    • ЦСКА на выезде разгромил «Автомобилист»
  • 17:10
    • СКА в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    ЦСКА на выезде разгромил «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение «Автомобилисту».

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА

    Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 5:1.

    Дублем у победителей отметился Максим Шалунов.

    ЦСКА набрал 51 очко и возглавляет таблицу Западной конференции.

    «Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд. У команды — 39 очков и пятая позиция на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
    Голы: Шалунов — 10 (Окулов, Мамин), 4:37 — 0:1. Мамин — 11 (Шалунов), 31:01 — 0:2. Карнаухов — 8 (Андронов, Локтионов), 32:34 — 0:3. Слепышев — 11 (Лайпсик, Кемпе), 47:46 — 0:4. Дацюк — 7 (Голышев), 50:47 — 1:4. Шалунов — 11 (Окулов, Мамин), 54:56 — 1:5Вратари: Коварж — ШарыченковШтраф: 2 — 6Броски: 27 (8+12+7) — 26 (6+12+8)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Претенденты на еврокубки распишут мировую?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.26
    •
  • Выиграет ли «Атлетико» на «Месталье»?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Вернется ли «Реал» на победный путь в Примере?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Майк Тайсон — Рой Джонс
  • Бокс
  • Завтра в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие