ЦСКА на выезде разгромил «Автомобилист»

Игроки ЦСКА
ЦСКА
Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 5:1.
Дублем у победителей отметился Максим Шалунов.
ЦСКА набрал 51 очко и возглавляет таблицу Западной конференции.
«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд. У команды — 39 очков и пятая позиция на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Шалунов — 10 (Окулов, Мамин), 4:37 — 0:1. Мамин — 11 (Шалунов), 31:01 — 0:2. Карнаухов — 8 (Андронов, Локтионов), 32:34 — 0:3. Слепышев — 11 (Лайпсик, Кемпе), 47:46 — 0:4. Дацюк — 7 (Голышев), 50:47 — 1:4. Шалунов — 11 (Окулов, Мамин), 54:56 — 1:5Вратари: Коварж — ШарыченковШтраф: 2 — 6Броски: 27 (8+12+7) — 26 (6+12+8)