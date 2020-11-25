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    Ягр: Дацюк может играть до 50 лет

    Хоккей Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Кладно» легендарный Яромир Ягр считает, что лидер «Автомобилиста» Павел Дацюк может выступать на высоком уровне до 50 лет.

    Яромир Ягр
    Яромир Ягр

    Ягр продолжает играть на профессиональном уровне, несмотря на то, что в феврале ему исполнится 49 лет.

    «Меня не удивляет, что Дацюк до сих пор играет на столь высоком уровне. Талант есть талант, его не потеряешь.

    [Потеряешь], только если ты перестанешь трудиться. Если Павлу нравится тренироваться, то он может играть до 50 лет. Возраст не имеет значения, если есть талант и семья, которая тебя поддерживает.

    Если прикладывать усилия, то можно играть и в таком возрасте, разве что становится сложнее восстанавливаться, больше устаешь.

    Если правильно распределять время, то играть до 50 возможно. Возраст тут значения не имеет, надо лишь любить свое дело и упорно трудиться», — приводит слова Ягра RT.

    42-летний Дацюк в текущем сезоне набрал 22 (6+16) очка в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 0

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