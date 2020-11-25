Ягр: Дацюк может играть до 50 лет

Нападающий «Кладно» легендарныйсчитает, что лидер «Автомобилиста»может выступать на высоком уровне до 50 лет.

Ягр продолжает играть на профессиональном уровне, несмотря на то, что в феврале ему исполнится 49 лет.

«Меня не удивляет, что Дацюк до сих пор играет на столь высоком уровне. Талант есть талант, его не потеряешь.

[Потеряешь], только если ты перестанешь трудиться. Если Павлу нравится тренироваться, то он может играть до 50 лет. Возраст не имеет значения, если есть талант и семья, которая тебя поддерживает.

Если прикладывать усилия, то можно играть и в таком возрасте, разве что становится сложнее восстанавливаться, больше устаешь.

Если правильно распределять время, то играть до 50 возможно. Возраст тут значения не имеет, надо лишь любить свое дело и упорно трудиться», — приводит слова Ягра RT.

42-летний Дацюк в текущем сезоне набрал 22 (6+16) очка в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 0