Ягр: Дацюк может играть до 50 лет

Ягр продолжает играть на профессиональном уровне, несмотря на то, что в феврале ему исполнится 49 лет.
«Меня не удивляет, что Дацюк до сих пор играет на столь высоком уровне. Талант есть талант, его не потеряешь.
[Потеряешь], только если ты перестанешь трудиться. Если Павлу нравится тренироваться, то он может играть до 50 лет. Возраст не имеет значения, если есть талант и семья, которая тебя поддерживает.
Если прикладывать усилия, то можно играть и в таком возрасте, разве что становится сложнее восстанавливаться, больше устаешь.
Если правильно распределять время, то играть до 50 возможно. Возраст тут значения не имеет, надо лишь любить свое дело и упорно трудиться», — приводит слова Ягра RT.
42-летний Дацюк в текущем сезоне набрал 22 (6+16) очка в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 0