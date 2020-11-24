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    СКА в Петербурге обыграл «Барыс»

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    Питерский СКА одержал домашнюю победу над казахстанским «Барысом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
    СКА

    В составе победителей отличились Иван Морозов, Евгений Кетов, Кирилл Марченко и Владимир Ткачёв.

    За «Барыс» шайбы забросили Виктор Сведберг, Якоб Лилья и Линус Виделль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
    Голы: Морозов — 6 (Марченко), 9:10 — 1:0. Кетов — 3 (мен., Фантенберг), 15:33 — 2:0. Сведберг — 3 (бол., Старченко, Михайлис), 16:39 — 2:1. Лилья — 9 (Виделль), 19:10 — 2:2. Марченко — 8 (бол., Кемппайнен), 35:13 — 3:2. Виделль — 6 (бол., Дитц, Валк), 42:51 — 3:3. Ткачев — 9 (Швец-Роговой), 45:57 — 4:3Вратари: Самонов — Ортио (55:12 — 56:43)Броски: 27 (11+8+8) — 25 (9+5+11)Штраф: 17 — 11

    СКА набрал 39 очков и расположилось на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Барыс» с 25 очками занимает на «Востоке» десятое место. 0

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