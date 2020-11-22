Воробьев: Сложно выиграть, когда забиваешь один гол после 44 бросков

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал поражение от(1:4) в матче чемпионата КХЛ.

«Когда наносишь 44 броска и забиваешь один гол, то очень сложно выиграть. Надо забивать. Надо искать ключ к воротам.

Надо продолжать работать, ситуация сложная. Надо заносить тачдаун, как сегодня один Потехин занес, но надо больше.

Ротация, что Пашнин и Семин играли? Потому что мы в поездке потеряли двух защитников — Дронова и Мартынова по травмам.

Сегодня было много разных бросков, закрывали вратаря довольно неплохо, но шайба не идет пока в ворота», — сказал Воробьев пресс-службе «Магнитки». 0