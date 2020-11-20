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    «Салават Юлаев» по буллитам одолел «Спартак»

    «Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Спартак Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев» — «Спартак»
    «Салават Юлаев» — «Спартак»

    Основное время встречи, которая прошла в Уфе, завершилось со счетом 1:1.

    На 22-й минуте Анатолий Никонцев вывел «красно-белых» вперед. На 35-й минуте уфимцы отыгрались усилиями Сакари Маннинена.

    Победный буллит в послематчевой серии реализовал Маркус Гранлунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Никонцев — 4, 21:29 — 0:1. Маннинен — 8 (Хартикайнен, Гранлунд), 34:21 — 1:1Победный буллит: ГранлундВратари: Метсола — ГудачекШтраф: 10 — 8Броски: 24 (6+11+6+1) — 27 (9+10+6+2)

    «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции (36 очков). «Спартак» идет шестым на Западе (32 очка). 0

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