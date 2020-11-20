«Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

«Салават Юлаев» — «Спартак»
ХК «Салават Юлаев»
Основное время встречи, которая прошла в Уфе, завершилось со счетом 1:1.
На 22-й минуте Анатолий Никонцев вывел «красно-белых» вперед. На 35-й минуте уфимцы отыгрались усилиями Сакари Маннинена.
Победный буллит в послематчевой серии реализовал Маркус Гранлунд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Никонцев — 4, 21:29 — 0:1. Маннинен — 8 (Хартикайнен, Гранлунд), 34:21 — 1:1Победный буллит: ГранлундВратари: Метсола — ГудачекШтраф: 10 — 8Броски: 24 (6+11+6+1) — 27 (9+10+6+2)
«Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции (36 очков). «Спартак» идет шестым на Западе (32 очка). 0