СМИ: ЧМ-2021 могут отдать Канаде

Обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрем заявил, что ИИХФ может делегировать Канаде право провести чемпионат мира по хоккею-2021.

«Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и, есть вероятность, что Канада выиграет проведение чемпионата мира. В Швеции все пока довольно тихо. Председатель шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон пока не хочет говорить о бойкоте, говоря, что нельзя смешивать хоккей и политику.

Одним из немногих политиков в Швеции, кто громко протестует, являлась Карин Эрнлунд — член правоцентристской партии, но теперь к ней присоединились и либералы Фредрик Мальм и Карин Карлсбро. Они уже написали письмо в ИИХФ, заявляя, что в Беларуссии нельзя проводить чемпионат мира.

Карлсбро выступила с инициативой в Европейском парламенте, организовав сбор подписей с требованием перенести чемпионат. Фредерик Мальм направил запрос министру спорта Швеции Аманде Линд, чтобы получить ответ, как правительство относится к проведению чемпионата мира по хоккею в Минске», — говорится в статье.

Напомним, что изначально турнир должен был проходить в Риге и Минске. 0