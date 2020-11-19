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    СМИ: ЧМ-2021 могут отдать Канаде

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею Сборная Канады
    Обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрем заявил, что ИИХФ может делегировать Канаде право провести чемпионат мира по хоккею-2021.

    Логотип ЧМ-2021
    Логотип ЧМ-2021

    «Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и, есть вероятность, что Канада выиграет проведение чемпионата мира. В Швеции все пока довольно тихо. Председатель шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон пока не хочет говорить о бойкоте, говоря, что нельзя смешивать хоккей и политику.

    Одним из немногих политиков в Швеции, кто громко протестует, являлась Карин Эрнлунд — член правоцентристской партии, но теперь к ней присоединились и либералы Фредрик Мальм и Карин Карлсбро. Они уже написали письмо в ИИХФ, заявляя, что в Беларуссии нельзя проводить чемпионат мира.

    Карлсбро выступила с инициативой в Европейском парламенте, организовав сбор подписей с требованием перенести чемпионат. Фредерик Мальм направил запрос министру спорта Швеции Аманде Линд, чтобы получить ответ, как правительство относится к проведению чемпионата мира по хоккею в Минске», — говорится в статье.

    Напомним, что изначально турнир должен был проходить в Риге и Минске. 0

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