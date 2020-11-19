«Амур» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

Гинек Зогорна
КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев дубль оформил Гинек Зогорна.
У магнитогорской команды единственную шайбу забросил Андрей Чибисов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Г. Зогорна — 2 (Турбин, Лугин), 3:53 — 1:0. Чибисов — 5 (бол., Песонен), 26:48 — 1:1. Г. Зогорна — 3 (бол., Т. Зогорна), 61:01 — 2:1Вратари: Лангхамер — ОлкинуораШтраф: 2 — 6Броски: 27 (7+9+9+2) — 37 (11+18+8+0)
«Амур» вышел на девятое место на в Восточной конференции (24 очка). «Магнитка» занимает пятое место (35 баллов). 0