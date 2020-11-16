«Спартак» обыграл «Витязя» благодаря дублю Широкова

Подольскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскомусо счетом 1:3.

В составе победителей отличились Лукаш Радил и Сергей Широков, который оформил дубль. Финн Йори Лехтеря отметился двумя результативными передачами.

Единственную шайбу «Витязя» забросил Александр Дергачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Радил — 13 (Лехтеря), 2:35 — 0:1. Широков — 11 (Лехтеря), 38:09 — 0:2. Широков — 12 (бол., Никонцев), 48:13 — 0:3. Дергачев — 8, 54:32 — 1:3Нереализованный буллит: Дэнфорт (Витязь), 58:36 (Мимо)Вратари: Ежов (58:36) — ГудачекБроски: 25 (6+13+6) — 19 (5+3+11)Штраф: 12 — 12

«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 29 очков в 25 встречах. «Витязь» идет восьмым на Западе — 25 очков после 26 встреч.

Обе команды свои следующие матчи проведут против «Северстали». «Спартак» примет череповецкий клуб 18 ноября, а «Витязь» — 20-го. 0