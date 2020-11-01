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    «Локомотив» уверенно обыграл минское «Динамо», «Сибирь» выиграла у «Нефтехимика»

    Хоккей КХЛ Локомотив Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    В матче чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле разгромил минское «Динамо» со счетом 4:1.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»

    Хозяева выиграли второй и третий периоды. Во втором команда Андрея Скабелки забросила одну шайбу, а в третьем — три. Гости отметились лишь в конце встречи.

    Это 11 победа «Локомотива» в 12 матчах турнира. В следующем матче, 10 ноября, команда встретится с «Барысом». Днем позже минский коллектив сыграет с «Сибирью».

    В параллельном матче «Сибирь» на выезде одолела «Нефтехимик» со счетом 3:1.

    Дмитрий Саюстов, Олег Ли и Александр Шаров отличились в составе команды победителей. У проигравших шайбу забросил Владимир Галузин.

    Это 6 поражение подряд для хозяев. Команда занимает 12 место в группе Востока. «Сибирь» вышла на 7 место Восточной конференции, набрав 21 балл. 0

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