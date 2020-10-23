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    «Ак Барс» одержал победу над «Барысом»

    «Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Ак Барс Амур Трактор Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над нурсултанским «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс» — «Ак Барс»
    «Барыс» — «Ак Барс»

    Встреча, которая прошла в Казахстане, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

    По шайбе в составе победителей забросили Кирилл Петров, Дмитрий Юдин и Виктор Тихонов.

    У хозяев отличился Никита Михайлис с передачи Якоба Лильи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Михайлис — 7 (Лилья), 21:13 — 1:0. Петров — 4, 28:44 — 1:1. Юдин — 1 (Сафонов, Богатов), 42:29 — 1:2. Тихонов — 3 (бол., Бурмистров, Азеведо), 56:13 — 1:3Нереализованный буллит: Галиев (Ак Барс), 37:34 (Вратарь)Вратари: Ортио (58:27) — МифтаховШтраф: 4 — 2Броски: 24 (6+8+10) — 42 (10+17+15)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (30 очков), а «Барыс» — девятое (16 очков).

    В еще одном матче игрового дня «Амур» у себя дома потерпел поражение от «Трактора» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Огурцов — 1 (Оберг), 7:15 — 0:1. Рассказов — 5 (бол., Игнатович, Корягин), 10:25 — 1:1. Васильев — 2 (Бутузов, Голубев), 10:55 — 2:1. Кравцов — 7 (Гика, Карпухин), 24:35 — 2:2. Исаев — 1 (Берглунд, Телегин), 48:38 — 2:3. Гика — 5 (Седлак), 59:00 — 2:4Вратари: Аликин (58:04 — 58:40) — ФедотовШтраф: 6 — 22Броски: 30 (12+6+12) — 29 (9+12+8)

    «Амур» — восьмой в Восточной конференции (16 очков), а «Трактор» — пятый (24 очка). 0

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