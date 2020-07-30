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    «Колорадо» обыграл «Миннесоту»

    Хоккей НХЛ Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд Прогнозы на НХЛ
    «Колорадо» одержал победу над «Миннесотой» (3:2) в товарищеской встрече, которая состоялась в преддверии возобновления сезона.

    «Колорадо»
    «Колорадо»

    В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (2-я минута), Натан Маккиннон (5) и Габриэль Ландеског (25).

    За «Уайлд» точными бросками отличились Мэтт Дамба (4) и Эрик Стаал (15).

    Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1». Нападающий «Эвеланш» Владислав Наместников записал на свой счет голевой пас.

    В круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом» (3 августа), «Далласом» (5 августа) и «Вегасом» (8 августа).

    «Миннесота» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 3 августа против «Ванкувера». 0

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