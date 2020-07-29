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    Морозов подтвердил перевод «Торпедо» в Восточную конференцию

    Хоккей Торпедо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией о «Торпедо», которое в следующем сезоне вновь будет выступать в Восточной конференции.

    Алексей Морозов
    Алексей Морозов

    «Да, "Торпедо" будет переведено в Восточную конференцию. Мы не "футболим", а подходим к ситуации с точки зрения логики. Наш приоритет — уменьшение финансовых затрат на перелеты и логистику выездных матчей в целом. Смотрим, чтобы клубам было удобно передвигаться.

    У нас все сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри своих конференций. "Торпедо" находится в такой логистической ситуации по стране, что им на Востоке тоже комфортно. Мы вместе с ними просчитывали этот вопрос.

    Есть точки, куда нижегородцам добираться проще, и это несет меньше финансовых затрат. У клубов в нынешних условиях и так могут возникнуть сложности с финансированием, поэтому мы стараемся сократить расходы на логистику.

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    • Никаких возражений со стороны "Торпедо" не было. Когда мы все посмотрели по системе, то все логически было выстроено», — приводит слова Морозова «Р-Спорт». 0

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