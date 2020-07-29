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    КХЛ могут пополнить клубы из Венгрии, Кореи и ОАЭ

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном появлении в лиге новых иностранных клубов.

    Алексей Морозов
    Алексей Морозов

    «Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена.

    В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос.

    До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект "Хумо" пока отложил свои планы по КХЛ.

    Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко.

    Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идет финансирование», — приводит слова Морозова «Матч ТВ». 0

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