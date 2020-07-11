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    НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа

    Хоккеисты смогут вернуться на Олимпийские игры

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    НХЛ и Ассоциация игроков ратифицировали продление коллективного трудового соглашения на четыре года, информирует официальный сайт лиги.

    «Филадельфия» — «Питтсбург»
    «Филадельфия» — «Питтсбург»

    Новый договор рассчитан до конца сезона 2025/26, его срок истечет 15 сентября 2026 года.

    Также стороны одобрили план возобновления чемпионата с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне.

    Тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд в понедельник, 13 июля, в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. 24 команды 26 июля отправятся в два хаб-города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции — в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвертого этапа.

    В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф.

    Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Он должен закончиться не позднее 4 октября.

    Каждая из восьми команд, проигравшая в квалификации, будет иметь одинаковый шанс в 12,5% на первый выбор драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи драфта. Данная жеребьевка состоится 10 августа. Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября.

    Рынок свободных агентов в это межсезонье откроется после драфта НХЛ и финала Кубка Стэнли.

    Отмечается, что игроки НХЛ вернутся на Олимпийские игры и примут участие в Играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Милане и Кортина Д'Ампеццо. Это произойдёт, если будут достигнуты соглашения с Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом. 0

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