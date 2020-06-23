«Ак Барс» и «Северсталь» обменялись игроками

осуществили обмен, сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба.

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Защитник Кирилл Адамчук продолжит карьеру в Череповце, а форвард Владислав Федоров отправляется в Казань.

В минувшем сезоне 26-летний Адамчук принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями. В 38 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Кирилл забросил четыре шайбы и сделал 15 результативных передач. В 10 матчах плей-офф Адамчук набрал 3 (1+2) очка.

19-летний Федоров в прошлом сезоне играл за МХК «Алмаз», в составе которого набрал 46 (23+23) очков в 59 матчах регулярного чемпионата МХЛ. В четырех матчах плей-офф в активе Владислав одна заброшенная шайба и одна голевая передача. 0