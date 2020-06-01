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    Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 и МЧМ-2023

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    Правительство России определилось с составом оргкомитета ЧМ-2023, который пройдет в Санкт-Петербурге, а также МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

    Дмитрий Чернышенко
    Дмитрий Чернышенко

    Комитет возглавил Дмитрий Чернышенко, один из вице-премьеров. Заместители — помощник президента РФ Игорь Левитин (по согласованию) и министр спорта РФ Олег Матыцин.

    Всего в состав комитета вошли 29 человек, среди них вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

    Чернышенко ранее возглавлял оргкомитет Олимпиады 2014 года в Сочи. 0

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