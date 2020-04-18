Зарипов хочет продлить контракт с зарплатой в 100 миллионов рублей

Стали известны финансовые детали переговорови нападающегокасательно продления контракта.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», клуб предлагает Зарипову соглашение на один сезон с зарплатой в 40 миллионов рублей.

Однако ветеран хочет получать 100 млн рублей в год. Именно такой оклад прописан в его нынешнем контракте.

В «Ак Барсе» хотят понизить зарплату игрока, так как считают, что 39-летний Зарипов в новом сезоне не сможет играть регулярно во всех матчах. Кроме того, в клубе намерены сократить расходы в связи с потолком зарплат в следующему сезоне.

В регулярном чемпионате КХЛ 2019-2020 Зарипов набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах. 0