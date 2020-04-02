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    «Адмирал» надеется вернуться в КХЛ через сезон

    Хоккей Адмирал КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    «Адмирал» проинформировал КХЛ о том, что клуб снимает заявку на участие в регулярном чемпионате сезона 2020/2021, сообщает официальный сайт лиги.

    Александр Мерескин
    Александр Мерескин

    При этом клуб из Владивостока продолжит существование. Его руководство надеется вернуться в КХЛ в сезоне 2021/22.

    «Мы с сожалением сообщаем, что в следующем сезоне КХЛ не сможет принять участие "Адмирал" из Владивостока. Болельщики клуба, не переживайте, клуб продолжит свою деятельность.

    Ситуация с распространением коронавируса не является простой и оценить последствия пандемии на текущую дату не представляется возможным. Мы попытались найти варианты для того, чтобы клуб не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуаций в регионе. Вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, находится на контроле и будет решен.

    КХЛ находится в контакте с клубами лиги, федеральными и региональными органами власти. Лига просит всех участников хоккейного процесса не принимать поспешных решений на фоне этой ситуации. Есть время и возможность обсудить все возникающие вопросы совместно, выработать решения, которые пойдут на благо всем участникам — игрокам, клубам и болельщикам», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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